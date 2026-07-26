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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Многие работодатели уже сейчас отпускают сотрудников на торжественные линейки Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным для родителей, чьи дети впервые идут в школу.

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