Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Многие работодатели уже сейчас отпускают сотрудников на торжественные линейки Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным для родителей, чьи дети впервые идут в школу.
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