Разрушительная ревность!!!

РЕВНОСТЬ!!! А кто испытывал это чувство??? Кто не может с этим чувством бороться??? Кому это чувство как РЕВНОСТЬ мешает жить??? Кто не смог жить с ревностью??? Эти вопросы имеют место быть и будут, пока есть люди, которые испытывают это чувство.