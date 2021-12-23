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Разрушительная ревность!!!

Разрушительная ревность!!!

РЕВНОСТЬ!!! А кто испытывал это чувство??? Кто не может с этим чувством бороться??? Кому это чувство как РЕВНОСТЬ мешает жить??? Кто не смог жить с ревностью??? Эти вопросы имеют место быть и будут, пока есть люди, которые испытывают это чувство.

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