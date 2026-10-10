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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев – о травмах Стрикленда: «Такое случается со всеми нами. Не будь сучкой»

Хамзат Чимаев отреагировал на фото, которое Шон Стрикленд опубликовал в твиттере. «Ты несешь чушь, эта хрень случается со всеми нами.

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