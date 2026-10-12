В Самаре 62% соцобъектов подключили к отоплению за неделю

В первую неделю отопительного сезона в Самаре теплом обеспечили 62% социальных объектов, а среди школ и детских садов этот показатель достиг 80–85%.
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