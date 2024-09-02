В Киеве ночью прогремели мощные взрывы (ВИДЕО)

В Киеве ночью 2 сентября прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. Местные власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Святошинском и Голосеевском районах, а также о пожаре на территории предприятия в Шевченковском районе.
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