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Русские химики из РАН создали новый метод синтеза для фармацевтики

Русские химики из РАН создали новый метод синтеза для фармацевтики

Химики из Института Зелинского РАН разработали метод синтеза альдолей, облегчающий создание фармацевтических соединений.

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