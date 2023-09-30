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Николишин о 0:6 от «Динамо»: «Счет не совсем по игре, «Авангард» навязал борьбу. Нужно остыть, тогда придет понимание, что делать дальше»

Для омичей эта неудача стала четвертой подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. – Считаю, что счет был не совсем по игре.

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