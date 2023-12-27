Тулякам рассказали, куда они смогут обратиться по поводу ЖКХ в новогодние праздники

Администрация Тулы опубликовала контактные телефоны ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города, которые граждане могут использовать для обращения с вопросами в течение продолжительных новогодних каникул.
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