Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил травму в конце матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:3), следуетПолузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил травму в конце матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:3), следует из записи из протокола игры, опубликованного на официальном сайте лиги.