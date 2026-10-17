Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил травму в конце матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:3), следуетПолузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил травму в конце матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:3), следует из записи из протокола игры, опубликованного на официальном сайте лиги.
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