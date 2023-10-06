Microsoft выпустил новую версию Teams с ИИ. Приложение стало работать вдвое быстрее

Корпорация Microsoft представила новую версию приложения для совместной работы Teams под устройства на Windows и macOSВ Microsoft отмечают, что полностью переработали Teams, чтобы сделать приложение быстрее и удобнее в использовании.
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