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Царьград

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Два миллиона жителей России ждёт повышение зарплат в октябре. Насколько вырастут доходы?

Два миллиона жителей России ждёт повышение зарплат в октябре. Насколько вырастут доходы?

Жителей России ждёт индексация зарплат в октябре. Кому она положена и насколько вырастет?По традиции, в октябре бюджетники могут рассчитывать на увеличение заработной платы.

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