Доступ к сети предлагают за 199 рублей в месяц МТС сообщила Коммерсанту, что смартфоны с поддержкой 5G могут работать в сетях пятого поколения без дополнительных технических условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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