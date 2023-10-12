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В Хабаровске запускают акцию «Тёплый приём»

В Хабаровске запускают акцию «Тёплый приём»

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии запускает благотворительную акцию под названием "Тёплый приём", направленную на оказание помощи бездомным людям в зимнее время.

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