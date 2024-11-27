Ситуация в Курской области на утро, 27.11.2024: внезапные удары и новые подробности

Утро 27 ноября в Курской области ознаменовалось напряжённой ситуацией из-за продолжающихся атак ВСУ, на которые российские военные ответили эффективной обороной, включая уничтожение бронетехники и дронов противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии