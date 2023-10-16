И.о. премьера Микати: Ливан не хочет участвовать в конфликте ХАМАС и Израиля

И.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут продолжает переговоры на внутреннем и международном уровне для того, чтобы обеспечить в стране спокойную обстановку и не дать вовлечь Ливан в войну за сектор Газа.
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