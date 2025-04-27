Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере: есть погибшие

Инцидент с наездом внедорожника на толпу людей произошел на уличном фестивале в городе Ванкувер на западном побережье Канады, где внедорожник наехал на толпу людей, 27 апреля по информации CBC со ссылкой на полицию По данным правоохранительных органов, в результате происшествия зафиксированы погибшие и пострадавшие.