Автомобиль въехал в толпу на фестивале в Ванкувере: есть погибшие

Инцидент с наездом внедорожника на толпу людей произошел на уличном фестивале в городе Ванкувер на западном побережье Канады, где внедорожник наехал на толпу людей, 27 апреля по информации CBC со ссылкой на полицию По данным правоохранительных органов, в результате происшествия зафиксированы погибшие и пострадавшие.
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