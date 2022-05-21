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Полковник Алехин сообщил об окружении 16 тысяч бойцов ВСУ в районе Северодонецка

Полковник Алехин сообщил об окружении 16 тысяч бойцов ВСУ в районе Северодонецка

Федеральное агентство новостей Вооружение силы России совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР окружили группировку украинских войск численностью порядка 16 тысяч человек, сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

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