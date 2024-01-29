В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ, повреждён загородный лагерь

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении украинского беспилотника. «На территории Неклиновского района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат», — заявил он.
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