Маск заявил о "завершении карьеры" губернатора Калифорнии Ньюсома, потенциального преемника Байдена

Бизнесмен Илон Маск, выразивший поддержку Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах, заявил о "конце карьеры" губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который считается потенциальным кандидатом от демократов на случай отказа действующего президента Джо Байдена от борьбы за второй срок.