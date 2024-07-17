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Маск заявил о "завершении карьеры" губернатора Калифорнии Ньюсома, потенциального преемника Байдена

Маск заявил о "завершении карьеры" губернатора Калифорнии Ньюсома, потенциального преемника Байдена

Бизнесмен Илон Маск, выразивший поддержку Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах, заявил о "конце карьеры" губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который считается потенциальным кандидатом от демократов на случай отказа действующего президента Джо Байдена от борьбы за второй срок.

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