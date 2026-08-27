Отзыв о The Basilian Minsk, Curio Collection by Hilton в Минске. Стоит ли ехать с ребенком?

В этот раз мини-отпуск прошел в Минске и когда пришла пора выбирать отель перед поездкой, у меня было несколько критериев: центральная часть города, чтобы гулять в любое время и пешком добираться до интересных локаций относительная тишина, чтобы ночью не слушать шум от баров полноценные спальные места для всех 3 человек, после поездки в Шанхай это […] Сообщение Отзыв о The Basilian Minsk, Curio Collection by Hilton в Минске.