В Генштабе ВС России выразили уверенность, что фейки о призыве не увенчаются успехом

Происки создателей фейков об осеннем призыве в России не увенчаются успехом, заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
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