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«Ъ»: в России могут ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию

«Ъ»: в России могут ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию

В правительстве рассматривают возможность введения дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объёмов потребления, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

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