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FTimes

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С 31 августа рубль ждёт новая проверка: почему доллар может пойти к 85 и что будет с российской валютой осенью

С 31 августа рубль ждёт новая проверка: почему доллар может пойти к 85 и что будет с российской валютой осенью

С 31 августа рубль ждёт новая проверка: почему доллар может пойти к 85 и что будет с российской валютой осенью Елена ГалицкаяКонец августа традиционно становится непростым периодом для российской валюты.

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