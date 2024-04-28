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Русская весна

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Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили нору операторов дронов ВСУ (ВИДЕО)

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили нору операторов дронов ВСУ (ВИДЕО)

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили пункт временной дислокации операторов дронов ВСУ. Украинские боевики по ошибке приняли свою наспех вырытую нору за хорошее укрытие, откуда можно безнаказанно запускать дроны-камикадзе.

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