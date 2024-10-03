МТС предписали снизить тарифы на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ПАО «МТС» нарушившим антимонопольное законодательство и предписала ему снизить тарифы на связь, повышенные весной текущего года в среднем на восемь процентов.
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