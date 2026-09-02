Грязь, вода и 15 препятствий: Pride Race собрала 550 детей на Сахалине

Около 550 юных сахалинцев от 2,5 до 15 лет вышли на старт детской гонки с препятствиями Pride Race. Соревнования прошли на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» и стали рекордными по числу участников.
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