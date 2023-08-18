В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие

Владимир Соловьев Новейшее оно только с точки зрения США. А если попадётся России, то все узнают, что всё новое американское, это хорошо забытое то же самое американское!

Владимир Соловьев В самом начале СВО воевала "реформированная" ДАМом и Сердюковым Армия. Отсюда и потеря Т-90. И танковый "биатлон" не помог!