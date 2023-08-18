Медвежий угол

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В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие

В США объяснили, почему Украина не получит новейшее оружие

  США не передают ВСУ новое оружие, опасаясь его захвата Россией и Китаем   МОСКВА,  — РИА Новости.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Новейшее оно только с точки зрения США. А если попадётся России, то все узнают, что всё новое американское, это хорошо забытое то же самое американское!
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20 час.
Владимир Соловьев
В самом начале СВО воевала &quot;реформированная&quot; ДАМом и Сердюковым Армия. Отсюда и потеря Т-90. И танковый &quot;биатлон&quot; не помог!
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20 час.
Александр Рожков
Валите все на ДАМа и Сердюкова. А я знаю, кто за ними стоял, но не скажу. Вот.
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6 час.

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