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Культуромания

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Московская филармония открыла 105-й сезон программой к 135-летию Прокофьева

Московская филармония открыла 105-й сезон программой к 135-летию Прокофьева

Московская государственная академическая филармония открыла 105-й концертный сезон. В его программах примут участие более 70 оркестров и творческих коллективов, свыше 40 дирижеров, более 400 солистов и чтецов.

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