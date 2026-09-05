Московская филармония открыла 105-й сезон программой к 135-летию Прокофьева

Московская государственная академическая филармония открыла 105-й концертный сезон. В его программах примут участие более 70 оркестров и творческих коллективов, свыше 40 дирижеров, более 400 солистов и чтецов.
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