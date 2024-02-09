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Сложные погодные условия сохранятся до 14 февраля в Карагандинской области

Сложные погодные условия сохранятся до 14 февраля в Карагандинской области

В Карагандинской области в ближайшие дни сохранятся сложные погодные условия. По прогнозам синоптиков Казгидромета, в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя, метель, гололёд, усиление ветра местами до 20–28 метров в секунду.

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