На строительство ВСМ Москва – Петербург могут привлечь 300 млрд из ФНБ

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, каким образом на строительство высокоскоростной магистрали "Москва – Петербург" можно будет привлечь 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии