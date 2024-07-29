РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    США не дремлют. Вездесущи, что тот тебе сатана!!  По всему Миру совершают и подготавливают госперевороты. ИЗОЩРЕННЫЕ!!Глава Минобороны ...
  • лина любимцева
    Этот дорожный монстр фура попросту раздавил легковушку, вместе с пассажирами!!! Эти фуры же несутся как угорелые. ТАМ...Двое взрослых и т...
  • лина любимцева
    Так жаль мужичков, которые восстанавливают жд. пути после аварии... ТАМ ТАКАЯ ЖАРА!! Солнце палит, а рабочих еще и по...Под Волгоградом в...

На строительство ВСМ Москва – Петербург могут привлечь 300 млрд из ФНБ

На строительство ВСМ Москва – Петербург могут привлечь 300 млрд из ФНБ

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, каким образом на строительство высокоскоростной магистрали "Москва – Петербург" можно будет привлечь 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх