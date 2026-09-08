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Царьград

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Подростки избили семью на детской площадке в Ленобласти. Дело дошло до Москвы

Подростки избили семью на детской площадке в Ленобласти. Дело дошло до Москвы

В посёлке Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области группа из 5–6 подростков напала на семью с 11-летним ребёнком на детской площадке.

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