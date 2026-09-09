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Стоимость раздачи LAPTOP ненадолго превысила $1 млн, прежде чем рухнула на 99%

Стоимость раздачи LAPTOP ненадолго превысила $1 млн, прежде чем рухнула на 99%

В среду торги новым мемкоином LAPTOP от Хантера Байдена начались крайне бурно: рыночная капитализация актива ненадолго достигла отметки около $110 млрд, после чего обвалилась более чем на 99%.

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