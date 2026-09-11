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Царьград

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Семья взяла трёхмесячную дочь на отдых с палаткой, ребёнок погиб

Семья взяла трёхмесячную дочь на отдых с палаткой, ребёнок погиб

Трёхмесячная девочка скончалась во время отдыха с семьей в палатке, экстренно прибывшая на место санитарная авиация помочь не смогла.

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