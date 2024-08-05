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Регионы России

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Следственный комитет поручил провести проверку по факту обрушения стены жилого дома в Самаре

Следственный комитет поручил провести проверку по факту обрушения стены жилого дома в Самаре

В Самаре продолжается расследование обрушения стены жилого дома на улице Садовой. Это произошло 3 августа, когда обрушилась часть стены с улицы, внутренняя стена в одной из квартир прогнулась, а перекрытия сместились.

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