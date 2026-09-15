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«Герань» поразила эшелон ВСУ с иностранными БПЛА

«Герань» поразила эшелон ВСУ с иностранными БПЛА

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по военному ж/д составу с помощью дрона «Герань‑4». Целью удара стал железнодорожный состав, находившийся на территории Волынской области в районе населенного пункта Рымачи, расположенного на расстоянии менее 10 километров от украинско-польской границы.

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