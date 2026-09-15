«Герань» поразила эшелон ВСУ с иностранными БПЛА

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по военному ж/д составу с помощью дрона «Герань‑4». Целью удара стал железнодорожный состав, находившийся на территории Волынской области в районе населенного пункта Рымачи, расположенного на расстоянии менее 10 километров от украинско-польской границы.