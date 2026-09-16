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Ученые Росатома разработали технологию получения железа из золы

Ученые Росатома разработали технологию получения железа из золы

Химики лаборатории Северской ТЭЦ (филиал "Росатом инфраструктурные решения", РИР) получили 100-процентный железосодержащий концентрат из золошлаковых материалов.

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