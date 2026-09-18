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Лейбористы ищут налоги, которые можно повысить, не нарушив обещания «не повышать налоги»

Лейбористы ищут налоги, которые можно повысить, не нарушив обещания «не повышать налоги»

Энди Бернем накануне осеннего бюджета снова обещает максимальную осторожность и финансовую дисциплину.

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