В Госдуму внесен законопроект о правах временных работников

В Государственную Думу внесен законопроект, который закрепляет права временных работников в Трудовом кодексе и предоставляет им возможность приостанавливать действие трудовых договоров по основному месту работы при переходе на временную работу.
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