Евгений Сатановский. Игра престолов. Новый сезон

И был день, и была ночь, и зима была близко, и менялись правители в странах за Узким Морем (по нашему - в Запроливье), и варвары с чадами и домочадцами, без малейшего понятия о правилах поведения в цивилизованном мире и толерантности, но твёрдо зная, где у глупых белых людей пособия больше, и про права человека, имея в виду себя самих, и какие у правозащитных организаций номера телефонов, шли и шли волна за волной из далёких, мало кому известных земель Юга и Востока, на богатый и беспомощный Север.