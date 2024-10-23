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Бета Delta Force, Killzone закончился, дата Metal Slug Tactics, авторов The Lost Crown распустили…

Бета Delta Force, Killzone закончился, дата Metal Slug Tactics, авторов The Lost Crown распустили…

Ubisoft распустила студию разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown, обладатели коллекционного издания Assassin’s Creed Shadows не получат ранний доступ к игре, Airship Syndicate перезапустила Wayfinder, Age of Mythology: Retold получит масштабное обновление в ноябре, создатели Metal Slug Tactics определились с датой выхода, Guerrilla Games больше не вернётся к .

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