Бета Delta Force, Killzone закончился, дата Metal Slug Tactics, авторов The Lost Crown распустили…

Ubisoft распустила студию разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown, обладатели коллекционного издания Assassin’s Creed Shadows не получат ранний доступ к игре, Airship Syndicate перезапустила Wayfinder, Age of Mythology: Retold получит масштабное обновление в ноябре, создатели Metal Slug Tactics определились с датой выхода, Guerrilla Games больше не вернётся к .