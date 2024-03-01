Бравший штурмом коксохим в Авдеевке боец рассказал о деталях операции

Бравший штурмом коксохимический комбинат в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Жук 1 марта в беседе «РИА Новости» с рассказал о подробном плане операции.
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