Бравший штурмом коксохим в Авдеевке боец рассказал о деталях операции

Бравший штурмом коксохимический комбинат в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Жук 1 марта в беседе «РИА Новости» с рассказал о подробном плане операции.