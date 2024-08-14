Мифтахов о тренере «Трактора» Гру: «Очень хороший психолог. Он чувствовал моменты, когда нужно дать мотивацию или, наоборот, звездюлей»

Канадский специалист и вратарь «Ак Барса» пересекались в фарм-клубе «Тампы» в сезоне-2021/22. – Я об этом [назначении Гру в «Трактор»] узнал не сразу, мне позвонили и рассказали о подписании ребята, с которыми я раньше играл.