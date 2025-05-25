Бессараб: отмены пенсий в нашей стране быть не может

В России отмена пенсий невозможна, отметила в беседе с aif.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующие предложения телеведущего Сергея Мардана и предпринимателя Константина Малофеева.