Бессараб: отмены пенсий в нашей стране быть не может

В России отмена пенсий невозможна, отметила в беседе с aif.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя соответствующие предложения телеведущего Сергея Мардана и предпринимателя Константина Малофеева.
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