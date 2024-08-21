Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага РФ

Космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем государственного флага России, выразив надежду, что триколор будет вдохновлять на новые достижения во благо страны.
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