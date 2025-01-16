Статуэтки «Оскар» будут вручены в запланированные сроки - даже на пепелище Голливуда

97-я церемония вручения кинопремий «Оскар» состоится, как и было запланировано ранее, 2 марта 2025 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.
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