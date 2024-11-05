ТАСС: первые американцы в Диксвилл-Нотч проголосовали на выборах в США

Жители американского города Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента, в соответствии со сложившейся еще с 1960 года традицией избирательный участок открывается там первым в Соединенных Штатах.
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