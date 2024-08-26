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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Российские  СМИ и  блогеров, работающих  на  ВСУ надо немедля  закрывать, а  блохеров  на  лесоповал, либо  на  строительство  дорог  и прочие  работы.
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