Скрасит ли «черную зиму» Украины удар по Москве натовским оружием Британская газета The Guardian со ссылкой на свой источник пишет, что Зеленский требует от Запада разрешения на «демонстрационный удар» ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.
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