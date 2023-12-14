Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на критику ее последних изменений во внешности. 50-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала перед камерой в ярко-розовом платье-футляре длины миди и без бретелей.
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