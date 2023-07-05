Заноза

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Юрий Селиванов: Новая партия бронестарушек

Юрий Селиванов: Новая партия бронестарушек

Западные горе-стратеги, при отправке танков на Украину, допустили серьезную психологическую ошибку, которая будет им дорого стоить Источник изображения: соцсети Украина в ближайшие недели получит десятки танков Leopard 1A5 от Германии и Дании.

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