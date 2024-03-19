На борту траулера «Капитан Лобанов» один человек погиб и четверо пострадали

КАЛИНИНГРАД, 19 марта, ФедералПресс. В результате пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом погиб один человек, сообщил «ФедералПресс» пресс-секретарь Калининградской области Дмитрий Лысков.
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